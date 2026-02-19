"El Azteca" Mario Barrios, una defensa titular y el legado del hijo de Álamo City

El púgil mexicoamericano Mario Barrios enfrentará un nuevo reto en su carrera el fin de semana en el T-Mobile Arena, Las Vegas, en un choque ante Ryan García, en busca de defender con éxito su título mundial CMB de la categoría de peso wélter.

Barrios, un hijo leal de Álamo City en San Antonio Texas, con familiares que llegaron desde México en busca de nuevos horizontes y oportunidades a territorio estadounidense nació el 18 de mayo de 1995, el inicio de un camino difícil, pero especial.

Hijo de Martín Barrios e Isabel Soto, fue criado junto a sus hermanas Selina, Vanessa y Valencia , junto a sus abuelos, piezas importantes en el que fue apodado luego en el mundo boxístico como "El Azteca".

Con 6 años de edad, el niño criado en Texas se puso por primera vez unos guantes de boxeo, teniendo un ascenso notable en torneos regionales amateurs, mayormente alado de otro conocida estrella de aquel barrio de Álamo, Jesse "Bam" Rodríguez.

Mario Barrios y un camino con grandes nombres en su currículum

El espigado diestro de 1,83 m de estatura elevó su nombre en sus primeras 26 peleas, obteniendo 26 triunfos, entre ellos 16 por la vía rápida, iniciando su camino en los supergallo, hasta su pelea 27, la que lo llevó a tener los reflectores del mundo encima, ante el pegador de Baltimore, Gervonta "Tank" Davis, choque se se llevó a cabo en Atlanta en el mes de junio del 2021.

Barrios vio caer su invicto aquella vez en n TKO en el peso superligero, unas 140 libras que ya parecían afectar su físico y fuerza arriba del cuadrilátero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ringmagazine/status/2024183615299490248&partner=&hide_thread=false Mario Barrios is willing to fight anybody



Manny Pacquiao

Gervonta Davis

Keith Thurman

Yordenis Ugas

Ryan Garcia



Get your tickets now: https://t.co/Ml0FaKjWVl



The Ring: High Stakes | Exclusively on DAZN | Feb 21st in Las Vegas pic.twitter.com/SIyggEqkCn — Ring Magazine (@ringmagazine) February 18, 2026

En el año 2022 nuevamente saltó al escenario ante otro gran nombre, pero en el peso wélter, Keith Thurman, donde fue derrotado por decisión en 12 asaltos en el Michelob Ultra Arena, Las Vegas.

El camino del triunfo volvió para Mario Barrios, con victoria ante Jovanie Santiago, lo que o llevó al combate por el cinturón interino CMB ante el cubo Yordenis Ugás en el año 2023, que venía de caer ante la estrella libra por libra Errol Spence Jr.

Barrios ganó de gran manera por los puntos y después fue ascendido a campeón regular, pero casi un año después Abel "El Mono" Ramos se atravesó en su camino, en un empate en julio del 2025.

Un ídolo en el camino de El Azteca

Con el título CMB en su poder, el filipino Manny Pacquiao puso la mira en él para su regreso histórico, uno que terminó en empate en el MGM Grand de la ciudad de Las Vegas, con una actuación sin mucha ofensiva para Mario.

Ahora, después de un recorrido de altas y bajas en el mundo del deporte, con 30 años de edad enfrentará a Ryan García, en combate estelar de velada de The Ring Magazine y DAZN, en donde volverá a tener los reflectores encima, ante un rival controversial, que ha vivido años frenéticos.

Un camino, un legado en juego para un chico que creció envuelto en "guerras" y se convirtió en una estrella, pero que tiene cuentas pendientes en busca de un triunfo sólido en una categoría que ha visto a grandes atletas a lo largo de su historia.