"Un irrespetado" Mario Barrios buscará dar un golpe sobre la mesa ante Ryan García

El actual campeón CMB de la categoría de peso wélter Mario Barrios ha dejado claro que sí se ha sentido irrespetado, en la previa del choque de este fin de semana ante Ryan García en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas.

Barrios, de 30 años de edad quiere dejar claro que su cedro verde y oro no es una casualidad y que su trabajo ha hablado por el en su carrera, una que inició desde muy pequeño en Álamo City en San Antonio Texas.

Un irrespetado campeón wélter Mario Barrios

"Sí, me siento [faltado al respeto porque piensen que soy un campeón vencible]", declaró Barrios a The Ring. "No le doy demasiada importancia al ruido de fondo. Sé que estoy en esta posición por una razón, debido a todo el trabajo que he hecho. Simplemente me quedo callado y trabajo. No siento ninguna presión. Definitivamente busco dejar huella y defender mi título".

“Hay muchas cosas que pude haber hecho mejor en la pelea contra Pacquiao. Podría haber aplicado más presión y haber hecho mucho más en los primeros asaltos. El paso del tiempo afecta a todos, pero Pacquiao es una leyenda y aun así fue complicado y torpe. Si lo hubiera derrotado antes, el resultado habría sido muy diferente. De todas formas, aprendí mucho de la experiencia y la aplicaré a mis futuras peleas”, añadió el apodado como El Azteca.

El mexicoamericano llegará a este evento estelar tras empatar ante la leyenda viviente Manny Pacquiao, en el pasado mes de julio del año 2025.

DAZN Boxing será quien transmita en vivo el evento a través de PPV, en donde también verán acción grandes talentos como Richardson Hitchins, Gary Antuanne Russell y Frank Martin.