Clásico Mundial 2026: ¿Quién es la figura de Panamá según MLB?

La novena de Panamá cuenta con varias figuras para el Clásico Mundial 2026 que están en Grandes Ligas o han jugado en la MLB en los últimos años.
Panamá con varios peloteros con experiencia en MLB
Además de los antes mencionados, el equipo de José Mayorga también cuenta con Miguel Amaya (Cubs) más Darío Agrazal, Alberto Baldonado, Jaime Barría, Paolo Espino, Javy Guerra, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Christian Bethancourt, Jonathan Araúz, Johan Camargo, Leo Jiménez, Rubén Tejada y Allen Córdoba con experiencia en las Grandes Ligas.
Panamá se estrena ante Cuba el 6 de marzo, para luego enfrentar a Puerto Rico, Canadá y Colombia el lunes 9 de marzo.