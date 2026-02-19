Clásico Mundial 2026: ¿Quién es la figura de Panamá según MLB?

La novena de Panamá cuenta con varias figuras para el Clásico Mundial 2026 que están en Grandes Ligas o han jugado en la MLB en los últimos años.

Según la MLB... "José Caballero quizá no sea el hombre más veloz de Grandes Ligas, según Baseball Savant su velocidad de sprint en 2025 estuvo empatada en el puesto 143. Sin embargo, lo compensa al ser uno de los corredores más hábiles en las bases. A pesar de disputar solo 126 juegos el año pasado, Caballero lideró MLB con 49 robos y fue uno de los 20 corredores más valiosos. Con Logan Allen encabezando la rotación y Edmundo Sosa en la alineación, la capacidad de Caballero para generar caos en las bases podría ser fundamental para que Panamá evite futuros clasificatorios".

Panamá con varios peloteros con experiencia en MLB

Además de los antes mencionados, el equipo de José Mayorga también cuenta con Miguel Amaya (Cubs) más Darío Agrazal, Alberto Baldonado, Jaime Barría, Paolo Espino, Javy Guerra, Ariel Jurado, Humberto Mejía, Christian Bethancourt, Jonathan Araúz, Johan Camargo, Leo Jiménez, Rubén Tejada y Allen Córdoba con experiencia en las Grandes Ligas.

Panamá se estrena ante Cuba el 6 de marzo, para luego enfrentar a Puerto Rico, Canadá y Colombia el lunes 9 de marzo.