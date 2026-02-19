Panamá Femenina Sub-17: ¿Quiénes son los rivales en la ronda final?

La CONCACAF realizó el sorteo oficial de la Ronda Final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026 donde Panamá Femenina Sub-17 conoció a sus rivales.
Esta edición de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf, la segunda bajo el formato actual, contempla dos fases: la Primera Ronda y la Ronda Final. En la etapa inicial participaron 28 Asociaciones Miembro (ubicadas en el quinto puesto o inferior del Ranking Femenino Sub-17 de la Confederación), distribuidas en seis grupos.
Tras la fase de grupos de la Primera Ronda, celebrada entre el 24 de enero y el 2 de febrero, ocho selecciones lograron su boleto a la Ronda Final, donde se unirán a las cuatro mejor posicionadas del área para disputar los cupos al Mundial.
Así quedaron definidos los grupos de la ronda final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026
Grupo A
Canadá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua
Grupo B
Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, Bermudas
Grupo C
México, Costa Rica, Panamá, Jamaica
Panamá enfrentará a Costa Rica el martes 17 de marzo, luego a México el jueves 19 de marzo y a Jamaica el domingo 22.
Una vez concluida la Ronda Final, los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar (cuatro equipos en total) clasificarán a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.
En la edición anterior de la Ronda Final Femenina Sub-17 Concacaf, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos consiguieron los cuatro puestos de Concacaf en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025.