Panamá Femenina Sub-17: ¿Quiénes son los rivales en la ronda final?

La CONCACAF realizó el sorteo oficial de la Ronda Final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026 donde Panamá Femenina Sub-17 conoció a sus rivales.

La segunda y definitiva etapa de las eliminatorias de la Confederación rumbo a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 se disputará en la sede de la Federación Costarricense de Fútbol, ubicada en San Rafael de Alajuela, del 17 al 22 de marzo de 2026.

Esta edición de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de Concacaf, la segunda bajo el formato actual, contempla dos fases: la Primera Ronda y la Ronda Final. En la etapa inicial participaron 28 Asociaciones Miembro (ubicadas en el quinto puesto o inferior del Ranking Femenino Sub-17 de la Confederación), distribuidas en seis grupos.

Tras la fase de grupos de la Primera Ronda, celebrada entre el 24 de enero y el 2 de febrero, ocho selecciones lograron su boleto a la Ronda Final, donde se unirán a las cuatro mejor posicionadas del área para disputar los cupos al Mundial.

Así quedaron definidos los grupos de la ronda final de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026

Grupo A

Canadá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua

Grupo B

Estados Unidos, Puerto Rico, Haití, Bermudas

Grupo C

México, Costa Rica, Panamá, Jamaica

Panamá enfrentará a Costa Rica el martes 17 de marzo, luego a México el jueves 19 de marzo y a Jamaica el domingo 22.

Una vez concluida la Ronda Final, los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar (cuatro equipos en total) clasificarán a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

En la edición anterior de la Ronda Final Femenina Sub-17 Concacaf, Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos consiguieron los cuatro puestos de Concacaf en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025.