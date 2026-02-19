Clásico Mundial 2026: Conoce el roster de Canadá, tercer rival de Panamá

El evento más grande del béisbol internacional se acerca rápidamente. Veinte equipos esparcidos por todo el mundo pronto se enfrentarán por la oportunidad de llamarse campeones del Clásico Mundial 2026. El anunció oficial de los rosters, reveló los 30 peloteros que representarán a Canadá en el certamen.
Roster oficial de Canadá - Clásico Mundial 2026
LANZADORES
- Logan Allen, LZ
- Micah Ashman, LZ
- Phillippe Aumont, LD
- Jordan Balazovic, LD
- Eric Cerantola, LD
- Indigo Díaz, LD
- Antoine Jean, LZ
- Carter Loewen, LD
- Adam Macko, LZ
- James Paxton, LZ
- Cal Quantrill, LD
- Noah Skirrow, LD
- Michael Soroka, LD
- Jameson Taillon, LD
- Matt Wilkinson, LZ
- Rob Zastryzny, LZ
RECEPTORES
- Liam Hicks, C
- Bo Naylor, C
INFIELDERS
- Matthew Davidson, 3B
- Adam Hall, SS
- Edouard Julien, 2B
- Otto López, SS
- Josh Naylor, 1B
- Abraham Toro, 3B
JARDINEROS
- Owen Caissie, OF
- Denzel Clarke, OF
- Tyler O'Neill, OF
- Jacob Robson, OF
UTILITY
- Tyler Black, UTL
- Jared Young, UTL