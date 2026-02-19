José Caballero tendría más competencia interna en el campo corto de los Yankees

El panameño José Caballero , quien se proyecta como titular en el campo corto de los Yankees de New York para esta temporada 2026 de la MLB ante la lesión de Anthony Volpe.

Según Greg Joyce del New York Post Sports, el equipo que dirige tiene pensado hacer trabajar al tercera base Ryan McMahon en el campo corto durante el spring trainnig como opción de respaldo.

En sus nueve campañas en Grandes Ligas McMahon apenas a jugado tres entradas en el campo corto en el 2020, sumando inclusive más experiencia en la segunda y primera base.

Joyce añadió: "McMahon no se moverá de la 3B. El contexto es que Volpe estará en la lista de lesionados al inicio de la temporada, se determinará si Cabrera estará listo a tiempo tras su fractura de tobillo y parece que no les gusta Rosario en el campocorto. Esto es solo para que, si están en apuros en abril, tengan cierta flexibilidad".

Versatilidad de José Caballero

La temporada pasada "Chema" estuvo en 12 partidos en el campo corto con los Yankees (tras llegar desde los Rays de Tampa) y en 99 entradas cometió un error.

El santeño también mostró su versatilidad defensiva al jugar en segunda, tercera base y los jardines en el derecho e izquierdo.