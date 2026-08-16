Serie del Caribe Kids 2026: Panamá se despide en semifinales

En un duelo emocionante, el equipo de Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, perdió por pizarra de 4-3 ante México Verde (Jaguares de Nayarit) en la segunda semifinal de la Serie del Caribe Kids 2026.
Las tres carreras de los canaleros llegaron en la baja del quinto episodio, mientras que México fabricó 2 en el primer capítulo, 1 en el segundo y 1 en el quinto.
Axel Valdés perdió el compromiso, lanzando 4.0 episodios de 4 hits, 3 carreras, 1 base por bolas y 2 ponches, mientras que Juan Partida se apuntó el triunfo con 4.1 episodios de 3 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 5 ponches.
México Verde ahora se medirá a República Dominicana en la final.
Balance de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026
La tropa panameña finalizó la ronda de apertura con marca de 2-2, incluyendo una victoria por blanqueada 6-0 ante el mismo rival que les ganó en las semifinales, dejando claro que ningún partido se parece a otro.
En los premios individuales, Noah Araúz se quedó con el campeón bate y Miguel Samaniego con el campeón pitcher.