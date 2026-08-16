Serie del Caribe Kids 2026: Panamá se despide en semifinales

En un duelo emocionante, el equipo de Panamá, representado por los Federales de Chiriquí , perdió por pizarra de 4-3 ante México Verde (Jaguares de Nayarit) en la segunda semifinal de la Serie del Caribe Kids 2026 .

Los panameños bajo el mando del mánager Eddy Serrano, solo conectaron tres imparables en los bates de Kendrick Salina, Miguel Moreno y Carlos Pérez.

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Las tres carreras de los canaleros llegaron en la baja del quinto episodio, mientras que México fabricó 2 en el primer capítulo, 1 en el segundo y 1 en el quinto.

Axel Valdés perdió el compromiso, lanzando 4.0 episodios de 4 hits, 3 carreras, 1 base por bolas y 2 ponches, mientras que Juan Partida se apuntó el triunfo con 4.1 episodios de 3 hits, 1 carrera, 1 base por bolas y 5 ponches.

México Verde ahora se medirá a República Dominicana en la final.

Balance de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026

La tropa panameña finalizó la ronda de apertura con marca de 2-2, incluyendo una victoria por blanqueada 6-0 ante el mismo rival que les ganó en las semifinales, dejando claro que ningún partido se parece a otro.

En los premios individuales, Noah Araúz se quedó con el campeón bate y Miguel Samaniego con el campeón pitcher.