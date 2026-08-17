PREMIER LEAGUE Fútbol Internacional -  17 de agosto de 2026 - 09:50

Recién ascendido a la Premier League paga 30 millones por Julio Enciso

El Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, confirmó este lunes el fichaje del paraguayo Julio Enciso.

Recién ascendido a la Premier League paga 30 millones por Julio Enciso

Recién ascendido a la Premier League paga 30 millones por Julio Enciso

FOTO / @IpswichTown

El Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League, confirmó este lunes el fichaje del paraguayo Julio Enciso, por el que ha pagado 30 millones de euros al Estrasburgo.

Enciso, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco años con el Ipswich, en el que se reunirá con Gary O'Neill, con el que ya coincidió en el Estrasburgo la temporada pasada y que pidió su fichaje al incorporarse al club inglés.

El paraguayo ya pasó varios meses cedido en el Ipswich en 2025, cuando militaba en el Brighton & Hove Albion.

El Brighton le traspasó al Estrasburgo por 9 millones el verano pasado, con el objetivo de que en el futuro diera el salto al Chelsea, que comparte su propiedad con el club francés.

Sin embargo, el montante de la oferta del Ipswich, que ha ascendido esta temporada a la Premier League, ha terminado por convencer al club francés, que se desprende de esta manera de unos de sus mejores jugadores.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Marc Santos supera a Lamine Yamal y se convierte en el 3er jugador más joven en debutar en LaLiga

Joao Cancelo llegó a España para su inminente fichaje por el FC Barcelona

FC Barcelona vs Al-Ahly: Fecha, hora del Trofeo Joan Gamper

Recomendadas

Últimas noticias