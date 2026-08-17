FÚTBOL Fútbol Internacional -  17 de agosto de 2026 - 14:34

Rodri: "Jugar en el Barcelona para mí es un sueño"

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' aseguró este lunes, a su llegada a Barcelona, que jugar en el Barça.

Rodri

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El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' aseguró este lunes, a su llegada a Barcelona, que jugar en el Barça, club con el que firmará un contrato por las próximas cuatro temporadas, "es un sueño".

El vuelo del capitán de la selección española, procedente de Inglaterra, aterrizó en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat un día después de que el club azulgrana alcanzara un principio de acuerdo con el Manchester City para el traspaso del jugador.

Según informó el club español, el mejor jugador del último Mundial, de 30 años, se someterá este mismo martes por la mañana a pruebas médicas antes de formalizar su fichaje por el conjunto azulgrana.

El Barcelona trabaja para que la presentación sea este martes, siempre y cuando intercambie a tiempo todos los documentos del traspaso con el club mancuniano.

FUENTE: EFE

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