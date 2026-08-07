Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Alberto Gálvez conquistó el bronce en karate

Panamá continúa sumando preseas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En esta ocasión, Alberto Gálvez obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de kumite -67 kilogramos, aportando la presea número 19 para la delegación panameña.
Alberto Gálvez luchó hasta el final en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
A pesar de esos resultados, el panameño logró avanzar al combate por la medalla de bronce, donde mostró un gran nivel al imponerse con un contundente 8-0 sobre el mexicano Iván Corona, asegurando así un lugar en el podio.