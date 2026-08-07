DEPORTES Deportes -  7 de agosto de 2026 - 11:57

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Alberto Gálvez conquistó el bronce en karate

Alberto Gálvez conquistó la medalla de bronce para Panamá en karate en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Alberto Gálvez conquistó el bronce en karate

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Alberto Gálvez conquistó el bronce en karate

Foto: COP

Panamá continúa sumando preseas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En esta ocasión, Alberto Gálvez obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de kumite -67 kilogramos, aportando la presea número 19 para la delegación panameña.

Gálvez inició su participación en la ronda de grupos con una contundente victoria de 10-2 sobre el guatemalteco Carlos Chacón. Sin embargo, posteriormente cayó 0-2 frente al puertorriqueño Luis Torres y 1-3 ante el cubano Lousbel Velázquez.

Alberto Gálvez luchó hasta el final en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

A pesar de esos resultados, el panameño logró avanzar al combate por la medalla de bronce, donde mostró un gran nivel al imponerse con un contundente 8-0 sobre el mexicano Iván Corona, asegurando así un lugar en el podio.

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