Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Alberto Gálvez conquistó el bronce en karate Foto: COP

Panamá continúa sumando preseas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En esta ocasión, Alberto Gálvez obtuvo la medalla de bronce en la modalidad de kumite -67 kilogramos, aportando la presea número 19 para la delegación panameña.

¡Medalla de bronce para el karate nacional en Santo Domingo 2026!



Alberto Gálvez se cuelga la presea 19 para el Team Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. pic.twitter.com/I4Hy0bSk4n — Comité Olímpico de Panamá (@COlimpicoPanama) August 7, 2026 Gálvez inició su participación en la ronda de grupos con una contundente victoria de 10-2 sobre el guatemalteco Carlos Chacón. Sin embargo, posteriormente cayó 0-2 frente al puertorriqueño Luis Torres y 1-3 ante el cubano Lousbel Velázquez.

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