MLB: Oneil Cruz fue activado tras estadía en la lista de lesionados de 60 días

El guardabosque dominicano de los Piratas de Pittsburgh de la MLB , Oneil Cruz, fue activado de la lista de lesionados de 60 días antes del primer compromiso de la serie de Pittsburgh el lunes contra los Tigres en el PNC Park.

Cruz se perdió 58 partidos debido a fracturas en la mano izquierda. Pittsburgh tuvo marca de 26-32 ante su ausencia. El jardinero dominicano Ronny Simon bajó a Triple-A Indianápolis con el regreso de Cruz.

Cruz jugó por última vez en las Grandes Ligas el 7 de junio en Atlanta, como corredor emergente. El día anterior, Cruz se deslizó en el plato, donde se lesionó la mano.

El quisqueyano regresó a la acción en las Ligas Menores el 7 de agosto, comenzando una asignación de rehabilitación con Indianápolis, donde jugó dos encuentros y negoció dos bases por bolas. Su rehabilitación se trasladó a Doble-A Altoona, donde disputó cuatro partidos y dio tres imparables en 17 turnos.

FUENTE: MLB