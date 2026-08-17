Serie del Caribe Kids 2026: México Verde hace historia sorprendiendo a la favorita Rep. Dominicana

México Verde, representado por los Jaguares de Nayarit, hizo historia este domingo al conquistar su primer título de la Serie del Caribe Kids 2026 , tras imponerse 11-8 a República Dominicana en una emocionante final disputada en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

El conjunto anfitrión completó una jornada inolvidable, luego de superar horas antes a Panamá por 4-3 en las semifinales. En la final, los mexicanos llegaron al sexto y último episodio abajo 8-6, pero protagonizaron una espectacular remontada con dos outs.

Jesús Alejandro Solís conectó un jonrón de dos carreras para igualar el marcador 8-8 y, de inmediato, Jesús Oviel Berrelleza Bernal desapareció la pelota por el jardín izquierdo para completar el back-to-back y colocar a México Verde arriba 9-8.

La ofensiva no se detuvo. Brayan Ulises Estrada e Ian Emmanuel Chávez ligaron sencillos, Estrada anotó posteriormente por un balk y Mauricio Santiago Rosales impulsó a Chávez con otro imparable para completar un racimo de cinco carreras y establecer el definitivo 11-8.

República Dominicana tuvo una última oportunidad en el cierre del sexto episodio. Con dos outs, Yemmy Marrero recibió boleto, avanzó hasta tercera tras robo y un lanzamiento descontrolado, mientras Nolbis Marcos también negoció pasaporte. Sin embargo, el relevista Ian Roberto Espinosa puso fin a la amenaza al ponchar a Isaac Brito y selló la histórica coronación mexicana.

Espinosa se acreditó la victoria con dos entradas de relevo sin permitir imparables ni carreras, además de recetar seis ponches. Su destacada actuación le permitió terminar el torneo como Jugador Más Valioso de la III Serie del Caribe Kids.

Por República Dominicana, Isaac Brito cargó con la derrota tras permitir tres carreras, incluidos los dos cuadrangulares consecutivos que cambiaron el rumbo del encuentro en el sexto episodio.

Los principales protagonistas ofensivos de México Verde fueron Berrelleza Bernal, de 2-1 con jonrón y dos carreras impulsadas; Solís, de 3-1 con cuadrangular y dos remolcadas, y Manuel Tadeo Higuera, productor de dos carreras. Por los dominicanos, Brito remolcó cuatro carreras, Daniel Paniagua conectó jonrón y produjo dos, mientras Germán Paulino también sacudió un cuadrangular.

México tomó ventaja de 1-0 en la primera entrada, pero República Dominicana respondió con tres anotaciones. Brito empató mediante un elevado de sacrificio y Paniagua conectó un jonrón de dos carreras para poner a los quisqueyanos arriba 3-1.

Los Jaguares recuperaron el control en el segundo episodio con tres carreras, incluido un sencillo de dos anotaciones de Higuera, y ampliaron la ventaja a 6-3 en el tercero, favorecidos por un error defensivo dominicano.

La reacción dominicana llegó en el cuarto capítulo con un racimo de cinco carreras. Paulino abrió la ofensiva con un cuadrangular y, posteriormente, Brito conectó un doble con las bases llenas para producir tres carreras y completar la remontada que puso a su equipo arriba 8-6.

México Verde acabó con la racha dominicana

México Verde respondió en su última oportunidad ofensiva con una remontada de cinco anotaciones que terminó definiendo el campeonato y cortó una racha de 18 victorias consecutivas de República Dominicana en la Serie del Caribe Kids.

Precisamente, la última derrota de los dominicanos había sido ante México, el 25 de marzo de 2024, durante la jornada inaugural de la primera edición del torneo, celebrada en Panamá.

República Dominicana había conquistado las dos primeras ediciones del certamen, ambas frente a Venezuela. En Panamá 2024 se impuso 12-10, mientras que en Venezuela 2025 volvió a coronarse al ganar 2-1, con un cuadrangular de Anyelo Feliz como batazo decisivo.

Con este triunfo, México Verde no solo consiguió su primera corona en la Serie del Caribe Kids, sino que también puso fin al dominio absoluto que República Dominicana había mantenido desde la creación del torneo.