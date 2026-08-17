BÉISBOL Béisbol -  17 de agosto de 2026 - 15:51

Serie del Caribe Kids 2026: Miguel Samaniego, el santeño que ganó el campeón pitcher

El santeño Miguel Samaniego fue reconocido como Campeón Lanzador de la Serie del Caribe Kids 2026 en Nayarit, México.

Serie del Caribe Kids 2026: Miguel Samaniego
Serie del Caribe Kids 2026: Miguel Samaniego, el santeño que ganó el campeón pitcherFoto: FEDERALES DE CHIRIQUÍ

El talento panameño Miguel Samaniego fue reconocido como campeón lanzador de la Serie del Caribe Kids 2026, luego de registrar una efectividad de 0.00 durante el torneo con los Federales de Chiriquí (Panamá).

Samaniego destacó desde el montículo representando a Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026, celebrada en Nayarit, México, y terminó la competencia como uno de los principales protagonistas del equipo que dirigió Eddy Serrano.

Los números de Miguel Samaniego en la Serie del Caribe Kids 2026

El joven pelotero panameño terminó con una efectividad de 0.00, tras lanzar 7 entradas sin permitir anotaciones, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la participación de Panamá en el certamen.

Samaniego terminó con récord de 1-0, además de regalar 2 bases por bolas, 4 ponches y 5 imparables permitidos.

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