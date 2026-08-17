Serie del Caribe Kids 2026: Miguel Samaniego, el santeño que ganó el campeón pitcher Foto: FEDERALES DE CHIRIQUÍ

El talento panameño Miguel Samaniego fue reconocido como campeón lanzador de la Serie del Caribe Kids 2026 , luego de registrar una efectividad de 0.00 durante el torneo con los Federales de Chiriquí (Panamá).

Samaniego destacó desde el montículo representando a Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026, celebrada en Nayarit, México, y terminó la competencia como uno de los principales protagonistas del equipo que dirigió Eddy Serrano.

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Los números de Miguel Samaniego en la Serie del Caribe Kids 2026

El joven pelotero panameño terminó con una efectividad de 0.00, tras lanzar 7 entradas sin permitir anotaciones, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la participación de Panamá en el certamen.

Samaniego terminó con récord de 1-0, además de regalar 2 bases por bolas, 4 ponches y 5 imparables permitidos.