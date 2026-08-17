Serie del Caribe Kids 2026: Miguel Samaniego, el santeño que ganó el campeón pitcher

El talento panameño Miguel Samaniego fue reconocido como campeón lanzador de la Serie del Caribe Kids 2026, luego de registrar una efectividad de 0.00 durante el torneo con los Federales de Chiriquí (Panamá).
Los números de Miguel Samaniego en la Serie del Caribe Kids 2026
El joven pelotero panameño terminó con una efectividad de 0.00, tras lanzar 7 entradas sin permitir anotaciones, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la participación de Panamá en el certamen.
Samaniego terminó con récord de 1-0, además de regalar 2 bases por bolas, 4 ponches y 5 imparables permitidos.