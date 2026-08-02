Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 2 de agosto en béisbol

Las emociones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 no se detienen y hoy continúan las acciones en las disciplinas de béisbol con Panamá en el diamante.
Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Colombia vs Panamá - Estadio Quisqueya Juan Marichal (9:00 am)
- Puerto Rico vs Curazao - Estadio Quisqueya Juan Marichal (12:30 pm)
- México vs Nicaragua - Estadio Quisqueya Juan Marichal (4:00 pm)
- Cuba vs República Dominicana- Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:30 pm)