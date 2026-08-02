BEISBOL Béisbol -  2 de agosto de 2026 - 07:30

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 2 de agosto en béisbol

Repasa a continuación los encuentros a disputarse hoy en la disciplina de béisbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 2 de agosto en béisbol

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 2 de agosto en béisbol

FOTO: COP

La novena panameña dirigida por Alberto Macré jugará su tercer encuentro ante Colombia luego de superar 4-2 a México en la primera fecha y 1-0 a Nicaragua en la segunda.

Partidos para hoy en béisbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  • Colombia vs Panamá - Estadio Quisqueya Juan Marichal (9:00 am)
  • Puerto Rico vs Curazao - Estadio Quisqueya Juan Marichal (12:30 pm)
  • México vs Nicaragua - Estadio Quisqueya Juan Marichal (4:00 pm)
  • Cuba vs República Dominicana- Estadio Quisqueya Juan Marichal (7:30 pm)

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