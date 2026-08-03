Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá conoce calendario para Súper Ronda FOTO / Comité Olímpico de Panamá

Panamá iniciará su participación en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se disputan en Santo Domingo enfrentando a Cuba, en un compromiso en el que tendrá la condición de equipo local.

La novena dirigida por Alberto Macré saltará al terreno del Estadio Juan Marichal este martes, en un encuentro programado para las 2:00 p.m. (hora de Panamá).

El miércoles, el conjunto panameño volverá a jugar como local cuando se enfrente a República Dominicana, en el mismo escenario, a partir de las 6:00 p.m. (hora de Panamá).

La participación de Panamá en la Súper Ronda concluirá el jueves con un duelo ante Puerto Rico, nuevamente en condición de local. El partido se disputará desde las 2:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Juan Marichal.

Sistema para lograr medallas en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Al finalizar la Súper Ronda, los dos equipos con mejor récord avanzarán al encuentro por la medalla de oro, mientras que los conjuntos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputarán la medalla de bronce.