EUROPA LEAGUE Fútbol Internacional -  3 de agosto de 2026 - 09:09

Europa League: Conoce los cruces para los "Play off"

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Europa League al ganador del duelo de la tercera ronda previa.

Europa League: Conoce los cruces para los Play off

Europa League: Conoce los cruces para los "Play off"

FOTO / BENFICA

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Europa League al ganador del duelo de la tercera ronda previa entre el Ferencvaros húngaro y el Gornik Zabrze polaco, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA.

Así mismo, el Benfica luso de superar en dicha eliminatoria al Hearts escocés jugará ante el perdedor del partido de la previa de la Liga de Campeones entre el Aarhus danés y el Sabah azerbaiyano.

Los partidos de ida se disputarán el 20 de agosto y los de vuelta el 27.

Emparejamientos del 'play off' de la Liga Europa:

Trabzonspor (TUR) - Ferencvaros (HUN)/Gornik Zabrze (POL)

KuPS Kuopio (FIN)/U. Craiova (RUM) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)

St. Truiden (BEL) - Lincoln Red Imps (GIB)/Omonia Nicosia (CYP)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Viktoria Plzen (CZE)

Shamrock Rovers (IRL)/Egnatia (ALB) - Lillestrom (NOR)

Jagiellonia (POL)/Rangers (ESC) - Larne (NIR)/Iberia Tiflis (GEO)

Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Pafos (GRE)/Salzburgo (AUT)

Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - PAOK (GRE)/Anderlecht (BEL)

Lech Poznan (POL)/Klaksvik (FAR) - Thun (SUI)/Vikungur (NOR)

Hradfec Kralove (CZE)/Besiktas (TUR) - Dinamo Zagreb (CRO)/Zalgiris (LTU)

Benfica (POR)/Hearts (ESC) - Aarhus (DIN)-Sabah (AZE)

OFI Creta (CYP) - Maccabi Tel Aviv (ISR)/CSKA Sofía (BUL)

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