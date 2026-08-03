Europa League: Conoce los cruces para los "Play off"

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Europa League al ganador del duelo de la tercera ronda previa entre el Ferencvaros húngaro y el Gornik Zabrze polaco, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA.
Los partidos de ida se disputarán el 20 de agosto y los de vuelta el 27.
Emparejamientos del 'play off' de la Liga Europa:
Trabzonspor (TUR) - Ferencvaros (HUN)/Gornik Zabrze (POL)
KuPS Kuopio (FIN)/U. Craiova (RUM) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)
St. Truiden (BEL) - Lincoln Red Imps (GIB)/Omonia Nicosia (CYP)
Hapoel Beer-Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Viktoria Plzen (CZE)
Shamrock Rovers (IRL)/Egnatia (ALB) - Lillestrom (NOR)
Jagiellonia (POL)/Rangers (ESC) - Larne (NIR)/Iberia Tiflis (GEO)
Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Pafos (GRE)/Salzburgo (AUT)
Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - PAOK (GRE)/Anderlecht (BEL)
Lech Poznan (POL)/Klaksvik (FAR) - Thun (SUI)/Vikungur (NOR)
Hradfec Kralove (CZE)/Besiktas (TUR) - Dinamo Zagreb (CRO)/Zalgiris (LTU)
Benfica (POR)/Hearts (ESC) - Aarhus (DIN)-Sabah (AZE)
OFI Creta (CYP) - Maccabi Tel Aviv (ISR)/CSKA Sofía (BUL)