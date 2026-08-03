Europa League: Conoce los cruces para los "Play off" FOTO / BENFICA

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Europa League al ganador del duelo de la tercera ronda previa entre el Ferencvaros húngaro y el Gornik Zabrze polaco, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA.

Así mismo, el Benfica luso de superar en dicha eliminatoria al Hearts escocés jugará ante el perdedor del partido de la previa de la Liga de Campeones entre el Aarhus danés y el Sabah azerbaiyano.

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