NFL: Resultados de la semana 2

Repasa los resultados de la semana dos de la National Football League (NFL) con 16 interesantes partidos.
- Detroit Lions 31-41 Buffalo Bills
Domingo 20 de septiembre
- Philadelphia Eagles 24 - 20 Tennessee Titans
- Pittsburgh Steelers 3 - 20 New England Patriots - 12:00 p.m. en Gillette Stadium
- Minnesota Vikings 9 - 3 Chicago Bears
- Carolina Panthers 34 - 3 Atlanta Falcons
- Green Bay Packers vs. New York Jets - 12:00 p.m. en MetLife Stadium por RPC
- New Orleans Saints 24 - 17 Baltimore Ravens
- Cincinnati Bengals vs. Houston Texans - 12:00 p.m. en NRG Stadium
- Cleveland Browns 23 - 19 Tampa Bay Buccaneers - Suspendido
- Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos - 3:05 p.m. en Empower Field at Mile High
- Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - 3:05 p.m. en SoFi Stadium
- Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals - 3:25 p.m. en State Farm Stadium
- Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers - 3:25 p.m. en Levi's Stadium por COS
- Washington Commanders vs. Dallas Cowboys - 3:25 p.m. en AT&T Stadium
- Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs - 7:20 p.m. en GEHA Field at Arrowhead Stadium
Lunes 21 de septiembre
- New York Giants vs. Los Angeles Rams - 7:15 p.m. en SoFi Stadium