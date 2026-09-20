NFL Fútbol Americano NFL -  20 de septiembre de 2026 - 15:29

NFL: Resultados de la semana 2

Repasa los resultados de la semana dos de la National Football League (NFL) con 16 interesantes partidos.

NFL: Resultados de la semana 2

NFL: Resultados de la semana 2

FOTO / EFE

Repasa los resultados de la semana dos de la National Football League (NFL) con 16 interesantes partidos.

Partidos de la semana 2 de la NFL

Jueves 17 de septiembre

  • Detroit Lions 31-41 Buffalo Bills

Domingo 20 de septiembre

  • Philadelphia Eagles 24 - 20 Tennessee Titans
  • Pittsburgh Steelers 3 - 20 New England Patriots - 12:00 p.m. en Gillette Stadium
  • Minnesota Vikings 9 - 3 Chicago Bears
  • Carolina Panthers 34 - 3 Atlanta Falcons
  • Green Bay Packers vs. New York Jets - 12:00 p.m. en MetLife Stadium por RPC
  • New Orleans Saints 24 - 17 Baltimore Ravens
  • Cincinnati Bengals vs. Houston Texans - 12:00 p.m. en NRG Stadium
  • Cleveland Browns 23 - 19 Tampa Bay Buccaneers - Suspendido
  • Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos - 3:05 p.m. en Empower Field at Mile High
  • Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - 3:05 p.m. en SoFi Stadium
  • Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals - 3:25 p.m. en State Farm Stadium
  • Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers - 3:25 p.m. en Levi's Stadium por COS
  • Washington Commanders vs. Dallas Cowboys - 3:25 p.m. en AT&T Stadium
  • Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs - 7:20 p.m. en GEHA Field at Arrowhead Stadium

Lunes 21 de septiembre

  • New York Giants vs. Los Angeles Rams - 7:15 p.m. en SoFi Stadium

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