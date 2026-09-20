Fede Valverde se lesionó en el derbi frente al Atlético de Madrid

El uruguayo Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo durante el derbi contra el Atlético de Madrid tras someterse a una exploración al acabar un encuentro, después de recibir en la primera mitad una entrada del surcoreano Kang-in Lee.
Fede Valverde sería baja con Uruguay
Tras este, el Real Madrid comunicó que Valverde sufre "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo" y que será "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas".
Traumatismo en el tobillo que hace que Valverde sea duda para viajar con Uruguay de cara a los compromisos internacionales ante Japón, Corea del Sur e India.
FUENTE: EFE