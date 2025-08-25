La Preselección de Panamá U15 regresa a entrenamientos con 23 peloteros

La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana que la preselección de Panamá U15, camino al Premundial de Béisbol U15 a jugarse en la Ciudad Juárez seguirá sus entrenamientos en el estadio Rod Carew, pero con un recorte en su listado original.
Preselección de Panamá U15
Este es el listado de los peloteros que se mantienen entrenando de cara el certamen clasificatorio que se jugará del 12 al 19 de septiembre:
Lanzadores:
Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solis y Abraham Wright.
Receptores:
Melkis López, Omar Osorio y Joel Vergara.
Cuadro Interior:
Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Javier González, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.
Jardineros:
Isaac Achurra, Gabriel DeGracia, Edward Delgado, Miguel Jaén y Daniel Long.