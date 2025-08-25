BÉISBOL Béisbol -  25 de agosto de 2025 - 12:33

La Preselección de Panamá U15 regresa a entrenamientos con 23 peloteros

El mánager de Panamá U15, Ángel Chávez, llamó a 23 jugadores para continuar con su preparación de cara al Premundial de Béisbol.

Foto: Fedebeis

La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana que la preselección de Panamá U15, camino al Premundial de Béisbol U15 a jugarse en la Ciudad Juárez seguirá sus entrenamientos en el estadio Rod Carew, pero con un recorte en su listado original.

El equipo sigue su preparación bajo las riendas de su timonel, el ex grandes ligas, Ángel Chávez y su cuerpo técnico y se tiene previsto retornar a los entrenamientos en la tarde de este lunes 25 de agosto.

Preselección de Panamá U15

Este es el listado de los peloteros que se mantienen entrenando de cara el certamen clasificatorio que se jugará del 12 al 19 de septiembre:

Lanzadores:

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solis y Abraham Wright.

Receptores:

Melkis López, Omar Osorio y Joel Vergara.

Cuadro Interior:

Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Galvez, Javier González, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros:

Isaac Achurra, Gabriel DeGracia, Edward Delgado, Miguel Jaén y Daniel Long.

