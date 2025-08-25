La Preselección de Panamá U15 regresa a entrenamientos con 23 peloteros Foto: Fedebeis

La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana que la preselección de Panamá U15, camino al Premundial de Béisbol U15 a jugarse en la Ciudad Juárez seguirá sus entrenamientos en el estadio Rod Carew, pero con un recorte en su listado original.

El equipo sigue su preparación bajo las riendas de su timonel, el ex grandes ligas, Ángel Chávez y su cuerpo técnico y se tiene previsto retornar a los entrenamientos en la tarde de este lunes 25 de agosto.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse