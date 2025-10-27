LAMENTABLE. ¿Por qué Johan Camargo no jugará la Copa América de Béisbol 2025?

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) informó que el ex Grandes Ligas panameño Johan Camargo quedó descartado para la Copa América de Béisbol 2025 por una lesión.

Sin precisar que lesión tiene el ex pelotero de los Bravos de Atlanta y Phillies, Camargo venía de tener una gran temporada con los Tecolotes de Dos Laredos en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Camargo de 31 años terminó la campaña mexicana bateando para .301 (88 hits en 292 turnos al bate) con 10 cuadrangulares, 49 carreras empujadas, 37 anotadas, 31 bases por bolas y 67 ponches.

La primera edición de la Copa América se jugará en su totalidad en Panamá y se llevará a cabo del 13 al 22 de noviembre.

Grupos de la Copa América de Béisbol 2025

Grupo A

Venezuela

México

República Dominicana

Cuba

Nicaragua

Curazao

Grupo B