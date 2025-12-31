WILLIAMSPORT Béisbol -  31 de diciembre de 2025 - 13:58

¡MOMENTOS 2025! Panamá Oeste clasificó a la Serie Mundial de Williamsport

La novena de Panamá Oeste (Pequeñas Ligas de Vacamonte) clasificó a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport.

¡Momentos 2025! Panamá Oeste clasificó a la Serie Mundial de Williamsport

¡Momentos 2025! Panamá Oeste clasificó a la Serie Mundial de Williamsport

Foto: Sports Zone Aruba

La novena de Panamá Oeste (Pequeñas Ligas de Vacamonte) representó a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025, certamen que se jugó en el mes de agosto.

Los dirigidos por Elpidio Pinto alcanzaron esta hazaña después de superar 4-0 a Coclé en la final del Campeonato Nacional, disputada en el Estadio Felipe Motta y con una brillante labor monticular de Emmanuel Flores.

En las ediciones del 2022, 2023 y 2025, nuestro país ha ido directo al certamen como Panamá y no como Latinoamérica, historia que se volverá a repetir en el 2026 cuando nos represente el campeón del Torneo Nacional.

Elpidio Pinto haciendo historia en Williamsport

Elpidio Pinto, mánager de Panamá Oeste y leyenda del béisbol Nacional, estuvo en Williamsport por segunda ocasión en su carrera, tras decir presente en el 2018 en una camada liderada por Adán Sánchez.

Panamá venció 7-2 a Australia en la primera fecha, cayeron 8-2 frente a Aruba en la segunda presentación y cerraron su participación perdiendo 2-1 contra México.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: "El pitcheo está bastante compacto", Dimas Ponce

Béisbol Juvenil 2026: Joshua Martínez y una gran responsabilidad como AS en la rotación de Oeste

¡MOMENTOS 2025! Panamá ganó la Serie de las Américas 2025

Recomendadas

Últimas noticias