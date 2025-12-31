¡Momentos 2025! Panamá Oeste clasificó a la Serie Mundial de Williamsport

La novena de Panamá Oeste (Pequeñas Ligas de Vacamonte) representó a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025, certamen que se jugó en el mes de agosto.
En las ediciones del 2022, 2023 y 2025, nuestro país ha ido directo al certamen como Panamá y no como Latinoamérica, historia que se volverá a repetir en el 2026 cuando nos represente el campeón del Torneo Nacional.
Elpidio Pinto haciendo historia en Williamsport
Elpidio Pinto, mánager de Panamá Oeste y leyenda del béisbol Nacional, estuvo en Williamsport por segunda ocasión en su carrera, tras decir presente en el 2018 en una camada liderada por Adán Sánchez.
Panamá venció 7-2 a Australia en la primera fecha, cayeron 8-2 frente a Aruba en la segunda presentación y cerraron su participación perdiendo 2-1 contra México.