Nacional de Béisbol U12: FEDEBEIS anuncia el calendario de la Súper Ronda

Herrera y Oeste avanzan con marca de 2-0, Coclé y Chiriquí tienen marca de 1-1 y Los Santos y Metro van con foja de 0-2, además los partidos a jugarse serán con los del grupo opuesto solamente en esta nueva etapa.

Calendario del Nacional de Béisbol U12: Súper Ronda

Para la jornada de este jueves, la primera fecha de súper ronda, se miden los equipos de Oeste y Herrera en el cuadro MVP 1 desde las 9:00 a.m., a la misma hora, pero en el terreno de juegos MVP 2 lo harán los equipos de Coclé y Chiriquí y cierran a las 11:30 a.m., Metro y Los Santos en el el “field” MVP 1.

El viernes se miden Chiriquí vs Oeste en el MVP 1 a las 9:00 a.m., Metro y Herrera a las 9:00 a.m. en el “Field” 2 y cierran la jornada, Los Santos y Coclé en el MVP 1, desde las 11:30 a.m.

El sábado se cierra la Súper Ronda, jugarán desde las 9:00 a.m. los equipos de Los Santos vs Oeste desde las 9:00 a.m. en el MVP 1, Coclé y Herrera, en el MVP 2, desde las 9:00 a.m. y cierran la jornada desde las 11:30 a.m. Chiriquí y Metro.

image.png

FUENTE: FEDEBEIS