Nicaragua vs Panamá, final inédita por el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Nicaragua y Panamá disputarán la tarde de este viernes 7 de agosto, la Final inédita por la medalla de Oro, desde las 4:00 p.m.. (hora en Panamá), en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en lo que será la búsqueda de su primer disco dorado en esta disciplina en estos juegos regionales.

A pesar que Panamá tiene 3 medallas de plata en el béisbol de los JCDC, sólo en una ocasión ha disputado una final en estos certámenes.

Las 2 primeras medallas de plata de Panamá fueron en 1935 y 1938 en El Salvador y Panamá como sedes respectivamente. En estos 2 torneos se jugaba a una sola ronda y el equipo con más triunfo era el campeón.

En 1935 Cuba se llevó el título con marca de 8-1 y Panamá segundo con 5-3.La única derrota de Cuba fue contra Panamá 3x1.

En 1938 en los IV JCDC, Cuba repitió como campeón (5-1) y Panamá lo escoltó (6-2), aunque tuvo que participar de una serie extra con Nicaragua y Puerto Rico para definir la medalla de plata.

La única ocasión en que se ha disputado una final de estos juegos fue en el 2002 que tuvo como sede El Salvador. Panamá quedó segundo en su grupo con foja de 3-1 y en Semi Final venció a Venezuela 4x3 y a República Dominicana 5x4.

Le correspondió disputar la final del torneo el 3 de diciembre de 2002 contra Puerto Rico, pero se perdió ese partido 4x2 con un dramático cuadrangular de 2 carreras del emergente boricua Luis Rosario en la parte baja del 10mo. episodio contra el lanzador Jorge Cortéz con el juego empatado a 2 carreras.

Cerrado duelo entre Panamá y Nicaragua - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Panamá venció a Nicaragua en el actual torneo 2026 por estrecho marcador de 1x0 con Darío Agrazal JR en el montículo.

En su historia, los Nicas en 16 presentaciones han obtenido 3 medallas de bronce y 4 de plata en estos torneos caribeños.

FUENTE: FEDEBEIS - JOSÉ OTERO