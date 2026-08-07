Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en fútbol FOTO: COP

Las emociones de la disciplina del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llegará a su fin este viernes 7 de agosto con los dos partidos que definirán los ganadores de las medallas de oro, plata y bronce.

La selección de Panamá Sub-21 fue goleada por México 4-0 en una las llaves semifinales y jugará por el bronce frente a Colombia, rival que les ganó en la fase de grupos por marcador de 1-0 y que perdió en semifinales frente a Venezuela (1-0).

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