Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en fútbol

Las emociones de la disciplina del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llegará a su fin este viernes 7 de agosto con los dos partidos que definirán los ganadores de las medallas de oro, plata y bronce.
Los dirigidos por César Aguilar buscarán sumar una nueva medalla para la delegación panameña, que actualmente tiene 18.
Partidos para hoy viernes 7 de agosto en fútbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Panamá vs Colombia - Estadio Cibao (3:00 pm) Medalla de bronce
- México vs Venezuela - Estadio Cibao (7:00 pm) Medalla de Oro