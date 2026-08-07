FUTBOL Marea Roja -  7 de agosto de 2026 - 08:00

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en fútbol

Repasa a continuación los partidos a disputarse hoy en fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en fútbol

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Partidos para hoy 7 de agosto en fútbol

FOTO: COP

Las emociones de la disciplina del fútbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llegará a su fin este viernes 7 de agosto con los dos partidos que definirán los ganadores de las medallas de oro, plata y bronce.

La selección de Panamá Sub-21 fue goleada por México 4-0 en una las llaves semifinales y jugará por el bronce frente a Colombia, rival que les ganó en la fase de grupos por marcador de 1-0 y que perdió en semifinales frente a Venezuela (1-0).

Los dirigidos por César Aguilar buscarán sumar una nueva medalla para la delegación panameña, que actualmente tiene 18.

Partidos para hoy viernes 7 de agosto en fútbol - Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  • Panamá vs Colombia - Estadio Cibao (3:00 pm) Medalla de bronce
  • México vs Venezuela - Estadio Cibao (7:00 pm) Medalla de Oro
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