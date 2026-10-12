Panamá aseguró su clasificación directa al Torneo Premier 12 del 2027

La selección de béisbol de Panamá estará en la próxima edición del Premier 12 , que ampliará su participación a 16 naciones. Panamá ocupa actualmente el noveno puesto del ranking mundial de la WBSC , con 2,694 puntos.

Panamá aseguró su clasificación directa al Torneo Premier 12 de 2027, uno de los principales certámenes internacionales del béisbol, que contará con una ampliación de 12 a 16 selecciones para su próxima edición.

En la más reciente actualización del ranking mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés), el conjunto panameño descendió del octavo al noveno lugar, tras registrar un total de 2,694 puntos.

Panamá dentro del top 12 del Ranking de la WBSC

La novena canalera se mantiene dentro del grupo de las 12 mejores selecciones del mundo, aunque Australia, con 2,596 puntos, le sigue de cerca en la clasificación. Por su parte, Países Bajos (2,429) y Cuba (2,002) completan el Top 12.

En cuanto a los puntos acumulados durante el presente año, Panamá sumó 442 unidades, la cifra más baja entre las selecciones que aparecen en los primeros 12 puestos del escalafón mundial.