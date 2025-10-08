Panameño Enrique Saldaña jugará con los Indios del Bóer de Lenin Picota

El lanzador panameño Enrique Saldaña tendrá un emocionante reto con los Indios de Bóer del Campeonato Germán Pomares Ordoñez (Liga de Béisbol Profesional Nacional de Nicaragua).

El derecho de 26 años tiene experiencia profesional con los Rockies de Colorado y Cardenales de San Luis.

La franquicia del béisbol nicaragüense estará dirigida por el panameño Lenin Picota, quien ha estado con la Selección Mayor de Nicaragua en la Serie del Caribe, Preclásico y Clásico Mundial.

Enrique Saldaña y su año 2025

El derecho que ha formado parte de selecciones nacionales y también jugado con Panamá Metro en los Campeonatos de Béisbol Mayor, viene de ver acción en la Frontier League con Lake Erie Crushers, donde tuvo marca de 0-2, efectividad de 8.22 en 15.1 episodios lanzados, 14 carreras permitidas, 4 cuadrangulares, 11 bases por bolas y 7 ponches.