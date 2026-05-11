Mundial 2026: Conoce a la Selección de Suiza

La Selección de Suiza llega al Mundial 2026 con la intención de consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Europa. El conjunto dirigido por Murat Yakin aseguró su clasificación tras una sólida campaña en las eliminatorias europeas.

Suiza selló su boleto a la Copa del Mundo el 18 de noviembre de 2025 luego de empatar 1-1 frente a Kosovo, resultado suficiente para terminar en el primer lugar del Grupo B de las eliminatorias europeas. El equipo helvético completó una campaña invicta con cuatro victorias y dos empates, anotando 14 goles y recibiendo apenas dos tantos, una muestra clara de su equilibrio defensivo y efectividad ofensiva.

En cuanto a sus amistosos más recientes, Suiza viene de empatar 0-0 ante Noruega y de caer 4-3 frente a Alemania en partidos de preparación rumbo al Mundial. Aunque los resultados dejaron sensaciones mixtas, el cuerpo técnico considera que estos encuentros sirven para medir el nivel competitivo del plantel frente a selecciones de alta exigencia. Además, el equipo tiene programados nuevos amistosos ante Jordania y Australia antes de debutar en la Copa del Mundo.

Historial mundialista de la Selección de Suiza

El país europeo disputará en 2026 su decimotercera Copa del Mundo y la sexta consecutiva, consolidándose como una de las selecciones más constantes del continente. Su mejor actuación histórica fueron los cuartos de final alcanzados en 1934, 1938 y 1954.

En los torneos recientes, Suiza ha demostrado ser un rival incómodo para cualquier potencia. En Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 logró avanzar a los octavos de final, aunque no pudo romper esa barrera. De cara a 2026, la ilusión del pueblo suizo es precisamente superar esa instancia y firmar la mejor actuación de su historia moderna.