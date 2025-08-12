Premundial de Béisbol U15: Fedebeis realiza recorte de cara al torneo en Ciudad Juárez

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció que la preselección nacional, camino al Premundial de Béisbol U15 en Ciudad Juárez, seguirá sus entrenamientos en el estadio Rod Carew, pero con un recorte en su listado original.
El certamen clasificatorio se jugará del 12 al 19 de septiembre.
Preselección de Panamá - Premundial de Béisbol U15
Lanzadores:
Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Job Aviles, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Alexis Samaniego, Akian Solis, Herminio Vega y Abraham Wright.
Receptores:
Melkis López, Omar Osorio, Víctor Tello y Joel Vergara.
Cuadro Interior:
Luis Atencio, Jesús Arosemena, Santiago Candanedo, Jaime Escudero, Juan Galvez, Javier González, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.
Jardineros:
Isaac Achurra, Gabriel DeGracia, Edward Delgado, Miguel Jaén, Alberto Pandiella y Daniel Long.
FUENTE: FEDEBEIS