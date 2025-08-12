BÉISBOL Béisbol -  12 de agosto de 2025 - 17:20

Premundial de Béisbol U15: Fedebeis realiza recorte de cara al torneo en Ciudad Juárez

La FEDEBEIS hizo un recorte de peloteros para reducir el grupo en busca de un puesto en el Premundial de Béisbol U15.

FOTO: FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció que la preselección nacional, camino al Premundial de Béisbol U15 en Ciudad Juárez, seguirá sus entrenamientos en el estadio Rod Carew, pero con un recorte en su listado original.

El equipo sigue su preparación bajo las riendas de su timonel, el ex grandes ligas, Ángel Chávez y su cuerpo técnico.

El certamen clasificatorio se jugará del 12 al 19 de septiembre.

Preselección de Panamá - Premundial de Béisbol U15

Lanzadores:

Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Roberto Martínez, Job Aviles, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Alexis Samaniego, Akian Solis, Herminio Vega y Abraham Wright.

Receptores:

Melkis López, Omar Osorio, Víctor Tello y Joel Vergara.

Cuadro Interior:

Luis Atencio, Jesús Arosemena, Santiago Candanedo, Jaime Escudero, Juan Galvez, Javier González, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros:

Isaac Achurra, Gabriel DeGracia, Edward Delgado, Miguel Jaén, Alberto Pandiella y Daniel Long.

FUENTE: FEDEBEIS

