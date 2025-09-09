Premundial de Béisbol U15: Mánager Ángel Chávez define la selección de Panamá

Premundial de Béisbol U15: Mánager Ángel Chávez define selección de Panamá FOTO: FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló la selección de Panamá U15 que buscará uno de los dos cupos al Mundial U15, que se otorgarán en el Campeonato Premundial de Béisbol U15 que se jugará en la Ciudad Juárez , desde el 13 de septiembre.

El equipo nacional se presentará este martes en una ceremonia especial, donde recibirá el pabellón nacional y la utilería, que usará en el campeonato, donde estarán equipos como Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

