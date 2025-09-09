Premundial de Béisbol U15 Béisbol -  9 de septiembre de 2025 - 12:19

Premundial de Béisbol U15: Mánager Ángel Chávez define la selección de Panamá

El timonel Ángel Chávez reveló el roster de la selección de Panamá que jugará el Premundial de Béisbol U15.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló la selección de Panamá U15 que buscará uno de los dos cupos al Mundial U15, que se otorgarán en el Campeonato Premundial de Béisbol U15 que se jugará en la Ciudad Juárez , desde el 13 de septiembre.

El equipo nacional se presentará este martes en una ceremonia especial, donde recibirá el pabellón nacional y la utilería, que usará en el campeonato, donde estarán equipos como Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Panamá debuta el próximo sábado 13 de septiembre ante Estados Unidos a eso de las 3:00 p.m., en el primer partido del campeonato premundial en la zona centro y Norteamérica.

Selección de Panamá - Premundial de Béisbol U15

Lanzadores: Jeykel Baules, Johan Camarena, Alexis González, Juan Lozada, Fernando Pérez, Ahdair Pinilla, Akian Solís y Abraham Wright.

Receptores: Joel Vergara, Omar Osorio y Melkis López.

Cuadro Interior: Jesús Arosemena, Jaime Escudero, Juan Gálvez, Nicolas Sánchez y Omar Vargas.

Jardineros: Edward Delgado, Isaac Achurra, Miguel Jaén y Danel Long.

Cuerpo Técnico: Ángel Chávez (Mánager), Sergio Araúz (Asistente), Marín Ledezma (Asistente), Roger Deago (Coach de Lanzadores), Adolfo Rivera (Asistente), Tadeo Valencia (Delegado) y Javier Rosado (Coordinador).

