Balón de Oro 2026: Conoce la lista de todos los ganadores

Harry Kane y Alexia Putellas se convirtieron en Londres en los monarcas del Balón de Oro al conquistar el primero y tercer galardón, respectivamente, en una de las noches con más incógnitas que se recuerdan.
Tampoco era una gran sorpresa. Las opciones de ver en el podio a algún futbolista diferente a esos tres eran muy escasas. Rodrigo Hernández y Leo Messi estaban abocados a quedarse a las puertas y así fue. Y entre los ganadores, el rumor lo fiaba todo a Kane.
Ganadores en la gala del Balón de Oro 2026
- Harry Kane - Balón de Oro masculino
- Alexia Putellas - Balón de Oro femenino
- Harry Kane - Mejor goleador masculino
- Lamine Yamal - Mejor joven masculino
- Vicky López - Mejor joven femenina
- Unai Simón - Mejor portero masculino
- Cata Coll - Mejor portera femenina
- Bukayo Saka - Reconocimiento social y humanitario
FUENTE: EFE