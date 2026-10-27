BALÓN DE ORO Fútbol Internacional -  27 de octubre de 2026 - 10:40

Balón de Oro 2026: Conoce la lista de todos los ganadores

Repasa a continuación la lista de todos los ganadores en la Ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres.

Balón de Oro 2026: Conoce la lista de todos los ganadores

Balón de Oro 2026: Conoce la lista de todos los ganadores

FOTO: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Harry Kane y Alexia Putellas se convirtieron en Londres en los monarcas del Balón de Oro al conquistar el primero y tercer galardón, respectivamente, en una de las noches con más incógnitas que se recuerdan.

A cuatro horas del anuncio oficial, la organización cometió un error. Publicó los nombres de los tres finalistas, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, a través de tres artículos comentando los logros de cada uno. Tras varios minutos publicados en la página web oficial del premio, fueron borrados, confirmando que eran un error y eliminando parte de la incertidumbre que rodeaba a esta gala.

Tampoco era una gran sorpresa. Las opciones de ver en el podio a algún futbolista diferente a esos tres eran muy escasas. Rodrigo Hernández y Leo Messi estaban abocados a quedarse a las puertas y así fue. Y entre los ganadores, el rumor lo fiaba todo a Kane.

Ganadores en la gala del Balón de Oro 2026

  • Harry Kane - Balón de Oro masculino
  • Alexia Putellas - Balón de Oro femenino
  • Harry Kane - Mejor goleador masculino
  • Lamine Yamal - Mejor joven masculino
  • Vicky López - Mejor joven femenina
  • Unai Simón - Mejor portero masculino
  • Cata Coll - Mejor portera femenina
  • Bukayo Saka - Reconocimiento social y humanitario

FUENTE: EFE

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