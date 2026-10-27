Balón de Oro 2026: Conoce la lista de todos los ganadores FOTO: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Harry Kane y Alexia Putellas se convirtieron en Londres en los monarcas del Balón de Oro al conquistar el primero y tercer galardón, respectivamente, en una de las noches con más incógnitas que se recuerdan.

A cuatro horas del anuncio oficial, la organización cometió un error. Publicó los nombres de los tres finalistas, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, a través de tres artículos comentando los logros de cada uno. Tras varios minutos publicados en la página web oficial del premio, fueron borrados, confirmando que eran un error y eliminando parte de la incertidumbre que rodeaba a esta gala.

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