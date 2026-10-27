NFL: Partidos de la semana 8 en la National Football League

La NFL continúa su camino hacia la mitad de la temporada regular 2026 con una octava jornada que tendrá enfrentamientos importantes, entre ellos Baltimore Ravens contra Buffalo Bills, Kansas City Chiefs frente a Denver Broncos y Minnesota Vikings ante Detroit Lions.
El domingo 1 de noviembre se disputará la mayor cantidad de compromisos, mientras que Chicago Bears y Seattle Seahawks serán los encargados de cerrar la jornada el lunes 2 de noviembre.
Calendario de la Semana 8 de la NFL 2026 con hora de Panamá
Jueves 29 de octubre
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Carolina Panthers vs. Green Bay Packers — 7:15 p.m.
Domingo 1 de noviembre
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Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills — 1:00 p.m.
Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals — 1:00 p.m.
Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys — 1:00 p.m.
Minnesota Vikings vs. Detroit Lions — 1:00 p.m.
Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars — 1:00 p.m.
Las Vegas Raiders vs. New York Jets — 1:00 p.m.
Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers — 1:00 p.m.
Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers — 1:00 p.m.
Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams — 4:05 p.m.
Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos — 4:25 p.m.
New England Patriots vs. Miami Dolphins — 4:25 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders — 8:20 p.m.
Lunes 2 de noviembre
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Chicago Bears vs. Seattle Seahawks — 8:15 p.m.
Todos los horarios corresponden a la hora de Panamá.
Equipos que descansan en la Semana 8
Cuatro franquicias tendrán su semana de descanso (BYE WEEK):
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Houston Texans
New Orleans Saints
New York Giants
San Francisco 49ers