Premundial de Béisbol U23: Confirman ajustes en el calendario

La World Baseball & Softball Confederations, en su dependencia de América, (WBSC Americas) informó que los partidos programados para el Campeonato Premundial de Béisbol U23, fijados para jugarse a las 3:30 p.m. en el Grupo B y en el estadio Justino Salinas, se jugarán formalmente desde las 5:00 p.m.