Premundial de Béisbol U23: Confirman ajustes en el calendario

La WBSC Americas realizó varios cambios en los horarios de algunos partidos del Premundial de Béisbol U23.

La World Baseball & Softball Confederations, en su dependencia de América, (WBSC Americas) informó que los partidos programados para el Campeonato Premundial de Béisbol U23, fijados para jugarse a las 3:30 p.m. en el Grupo B y en el estadio Justino Salinas, se jugarán formalmente desde las 5:00 p.m.

El calendario original establecía que los partidos debían arrancar en horarios de 12:00 medio día y 3:30 p.m. en el Grupo B y ahora quedarán fijados oficialmente a las 12:00 medio día y 5:00 p.m.

También se deja claro que los partidos del Grupo A, siguen a las 12:00 medio día y 7:00 p.m. u 8:00 p.m. respectivamente, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Ajustes del calendario - Premundial de Béisbol U23

Domingo 28 de septiembre:

Grupo A:

  • México vs Guatemala (12:00 mediodía)
  • Costa Rica vs Panamá (7:00 p.m.)

Grupo B:

  • Islas Vírgenes vs Cuba (12:00 mediodía)
  • Puerto Rico vs Bahamas (5:00 p.m.)

Lunes 29 de septiembre:

Grupo A:

  • Guatemala vs Costa Rica (12:00 mediodía)
  • Honduras vs Panamá (8:00 p.m.)

Grupo B:

  • Bahamas vs Islas Vírgenes (12:00 mediodía)
  • Aruba vs Cuba (5:00 p.m.)

Martes 30 de septiembre

Grupo A:

  • Guatemala vs Honduras (12:00 medio día)
  • México vs Costa Rica (5:00 p.m.)

Grupo B:

  • Bahamas vs Aruba (12:00 medio día)
  • Puerto Rico vs Islas Vírgenes (5:00 p.m.)

Miércoles 1 de octubre:

Grupo A:

  • Costa Rica vs Honduras (12:00 medio día)
  • Panamá vs México (8:00 p.m.)

Grupo B:

  • Islas Vírgenes vs Aruba (12:00 medio día)
  • Cuba vs Puerto Rico (5:00 p.m.)

Jueves 2 de octubre:

Grupo A:

  • Honduras vs México (12:00 medio día)
  • Panamá vs Guatemala (8:00 p.m.)

Grupo B:

  • Cuba vs Bahamas (12:00 medio día)
  • Aruba vs Puerto Rico: (5:00 p.m.)

FUENTE: FEDEBEIS

