Premundial de Béisbol U23: Confirman ajustes en el calendario

La World Baseball & Softball Confederations, en su dependencia de América, (WBSC Americas) informó que los partidos programados para el Campeonato Premundial de Béisbol U23, fijados para jugarse a las 3:30 p.m. en el Grupo B y en el estadio Justino Salinas, se jugarán formalmente desde las 5:00 p.m.
También se deja claro que los partidos del Grupo A, siguen a las 12:00 medio día y 7:00 p.m. u 8:00 p.m. respectivamente, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.
Ajustes del calendario - Premundial de Béisbol U23
Domingo 28 de septiembre:
Grupo A:
- México vs Guatemala (12:00 mediodía)
- Costa Rica vs Panamá (7:00 p.m.)
Grupo B:
- Islas Vírgenes vs Cuba (12:00 mediodía)
- Puerto Rico vs Bahamas (5:00 p.m.)
Lunes 29 de septiembre:
Grupo A:
- Guatemala vs Costa Rica (12:00 mediodía)
- Honduras vs Panamá (8:00 p.m.)
Grupo B:
- Bahamas vs Islas Vírgenes (12:00 mediodía)
- Aruba vs Cuba (5:00 p.m.)
Martes 30 de septiembre
Grupo A:
- Guatemala vs Honduras (12:00 medio día)
- México vs Costa Rica (5:00 p.m.)
Grupo B:
- Bahamas vs Aruba (12:00 medio día)
- Puerto Rico vs Islas Vírgenes (5:00 p.m.)
Miércoles 1 de octubre:
Grupo A:
- Costa Rica vs Honduras (12:00 medio día)
- Panamá vs México (8:00 p.m.)
Grupo B:
- Islas Vírgenes vs Aruba (12:00 medio día)
- Cuba vs Puerto Rico (5:00 p.m.)
Jueves 2 de octubre:
Grupo A:
- Honduras vs México (12:00 medio día)
- Panamá vs Guatemala (8:00 p.m.)
Grupo B:
- Cuba vs Bahamas (12:00 medio día)
- Aruba vs Puerto Rico: (5:00 p.m.)
