Premundial de Béisbol U23: Fecha, hora y dónde ver Panamá vs México FOTO: BEISBOL AMERICAS

La selección de Béisbol de Panamá chocará contra México en su tercer compromiso del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se disputa en territorio panameño.

Los canaleros tienen marca de 2-0 después de vencer 17-0 a Costa Rica y 3-0 a Honduras en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

