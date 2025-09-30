Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  30 de septiembre de 2025 - 10:41

Premundial de Béisbol U23: Fecha, hora y dónde ver Panamá vs México

La novena de Panamá enfrentará a México en la tercera jornada del Campeonato Premundial de Béisbol U23.

Premundial de Béisbol U23: Fecha

FOTO: BEISBOL AMERICAS

La selección de Béisbol de Panamá chocará contra México en su tercer compromiso del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se disputa en territorio panameño.

La tropa panameña dirigida por Aníbal Reluz buscará seguir la buena racha para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones del grupo A, para conseguir un cupo a la ronda semifinal del certamen, que otorga tres boletos a la Copa Mundial 2026 de Nicaragua.

PANAMÁ VS MÉXICO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER PREMUNDIAL DE BÉISBOL U23

  • Fecha: Miércoles, 1 de octubre de 2025
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Mariano Rivera
  • Dónde ver: En vivo por la señal de COS
