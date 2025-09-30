Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy martes 30 de septiembre Foto: beisbolamericas

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 que se disputa en Panamá no se detienen y este martes 30 de septiembre se jugarán cuatro encuentros, dos en el Estadio Mariano Rivera y dos en el Estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.

Panamá sumó la noche del lunes su segunda victoria tras imponerse 3-0 sobre Honduras, gracias al buen trabajo monticular del derecho abridor Adriel González, con 6.0 episodios lanzados de 1 imparable y 13 ponches.

