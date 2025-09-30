Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  30 de septiembre de 2025 - 08:25

Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy martes 30 de septiembre

Repasa a continuación todos los partidos a disputarse este martes 30 de septiembre en el Premundial de Béisbol U23.

Foto: beisbolamericas

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 que se disputa en Panamá no se detienen y este martes 30 de septiembre se jugarán cuatro encuentros, dos en el Estadio Mariano Rivera y dos en el Estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.

Los panameños tienen fecha libre este martes y el miércoles seguirán enfocados en buscar una de las tres plazas disponibles para la Copa Mundial de Béisbol 2026 a jugarse en Nicaragua.

Partidos para hoy martes 30 de septiembre - Premundial de Béisbol U23

  • Guatemala vs Honduras - Estadio Mariano Rivera (12:00 pm) Grupo A
  • Bahamas vs Aruba - Estadio Justino Salinas (12:00 pm) Grupo B
  • México vs Costa Rica - Estadio Mariano Rivera (5:00 pm) Grupo A
  • Puerto Rico vs Islas Vírgenes-USA - Estadio Justino Salinas (5:00 pm) Grupo B
