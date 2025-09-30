Premundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 2

Las emociones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 continuaron con el segundo día de competencia, donde la selección de Béisbol de Panamá sumó su segunda victoria tras imponerse 3-0 sobre Honduras en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Un gran trabajo monticular del derecho abridor Adriel González, con 6.0 episodios lanzados de 1 imparable y 13 ponches, le dio el triunfo a los canaleros en acciones del Grupo A, del certamen que se juega en territorio panameño.

El receptor Adrián Sugastey fue el mejor a la ofensiva, sonando de 2-1 con 1 doble, 1 carrera empujada y 1 anotada.

La novena panameña bajo el mando del estratega Aníbal Reluz, tiene día de descanso este martes y el miércoles volverán al diamante para chocar ante México por el liderato del grupo (8:00 pm).

Tabla de posiciones tras la jornada 2 del Premundial de Béisbol U23

