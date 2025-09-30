Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  30 de septiembre de 2025 - 08:20

Premundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 2

Repasa a continuación cómo marcha la tabla de posiciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23, que se juega en Panamá.

FOTO: @beisbolamericas

Un gran trabajo monticular del derecho abridor Adriel González, con 6.0 episodios lanzados de 1 imparable y 13 ponches, le dio el triunfo a los canaleros en acciones del Grupo A, del certamen que se juega en territorio panameño.

El receptor Adrián Sugastey fue el mejor a la ofensiva, sonando de 2-1 con 1 doble, 1 carrera empujada y 1 anotada.

La novena panameña bajo el mando del estratega Aníbal Reluz, tiene día de descanso este martes y el miércoles volverán al diamante para chocar ante México por el liderato del grupo (8:00 pm).

Tabla de posiciones tras la jornada 2 del Premundial de Béisbol U23

image
image
En esta nota:
