Premundial de Béisbol U23: Panamá le gana a Guatemala y avanzó a semifinales

Panamá jugará ante Cuba en el cruce del Campeonato Premundial de Béisbol U23, la noche de este viernes, desde las 8:00 p.m. en el estadio Mariano Rivera y tratará de buscar un pase a la Final del Torneo y de hecho amarrar uno de los tres boletos al Mundial 2026 de Managua, Nicaragua.

Panamá se clasificó a la serie de cruces, llegando segundo en el Grupo A y se mide a Cuba, primero del grupo B, en un partido donde ha sido asignado el lanzador derecho Jorge García, por el equipo panameño.

Panamá se medirá a Cuba en semifinales

Panamá cerró esta noche su participación en el Grupo A ganando a Guatemala 13-2 en el estadio Mariano Rivera, y dejando marca de 3 ganados y 1 perdido.

La otra llave en el cruce la componen México,,único invicto del torneo con foja de 4-0 y Puerto Rico, segundo del grupo B, y jugarán en el estadio Mariano Rivera desde las 3:00 p.m.

Los ganadores de la Serie de Cruces jugarán con boleto asegurado al mundial la final del Premundial de Panamá y los perdedores jugarán por el bronce y el último cupo al Mundial 2026 de la categoría.

