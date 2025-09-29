Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  29 de septiembre de 2025 - 08:13

Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 29 de septiembre

Repasa a continuación todos los partidos a disputarse este lunes 29 de septiembre en el Premundial de Béisbol U23.

Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 29 de septiembre

Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 29 de septiembre

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 que se disputa en Panamá no se detienen y este lunes 29 de septiembre se jugarán cuatro encuentros, dos en el Estadio Mariano Rivera y dos en el Estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.

Los panameños buscarán una de las tres plazas disponibles para la Copa Mundial de Béisbol 2026 a jugarse en Nicaragua.

Partidos para hoy lunes 29 de septiembre - Premundial de Béisbol U23

  • Guatemala vs Costa Rica - Estadio Mariano Rivera (12:00 pm) En vivo por COS (grupo A)
  • Bahamas vs Islas Vírgenes-USA - Estadio Justino Salinas (12:00 pm) Grupo B
  • Aruba vs Cuba - Estadio Justino Salinas (5:00 pm) Grupo B
  • Honduras vs Panamá - Estadio Mariano Rivera (8:00 pm) En vivo por RPC Televisión
En esta nota:
Seguir leyendo

Premundial de Béisbol U23: Tabla de posiciones tras la jornada 1

Premundial de Béisbol U23: Panamá se estrenó con victoria sobre Costa Rica

Premundial de Béisbol U23: Precios de los boletos para los partidos de Panamá

Recomendadas

Últimas noticias