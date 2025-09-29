Premundial de Béisbol U23: Partidos para hoy lunes 29 de septiembre

Las acciones del Campeonato Premundial de Béisbol U23 que se disputa en Panamá no se detienen y este lunes 29 de septiembre se jugarán cuatro encuentros, dos en el Estadio Mariano Rivera y dos en el Estadio Justino "Gato Brujo" Salinas de La Chorrera.

La selección de Béisbol de Panamá debutó con una contundente victoria por KO sobre Costa Rica (17-0), la noche del domingo en el Estadio Mariano Rivera.

