Premundial U12 de béisbol: Partidos para hoy lunes 22 de mayo

#PremundialU12#U12WorldCupQualifier

•

Revisa la tabla de posiciones luego de los primeros tres días de competencia

•

Check out the standings after the first three days of competition

•

Detalles/Details

https://t.co/wBMmtY3Dle

•#OurGame #NuestroJuego pic.twitter.com/f7xm46Oge6