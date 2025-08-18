Prospecto Eduardo Tait sonó su jonrón 14 de la temporada

Los Cedar Rapids Kernels , sucursal Clase A fuerte de los Mellizos de Minnesota , superaron 9-6 a los Quad Cities River Bandits (Kansas City) en el primer partido de una doble tanda el sábado, donde el prospecto panameño Eduardo Tait tuvo una jornada productiva, bateando de 4-1 con 1 cuadrangular, 2 carreras empujadas, 1 anotada y 1 ponche.

El receptor de 18 años conectó su tercer cuadrangular con Minnesota y el número 14 de la temporada contando los que sonó con los Phillies de Philadelphia, su antiguo equipo hasta que fue cambiado por el cerrador dominicano Jhoan Durán, el pasado 30 de julio.

El enorme batazo del joven pelotero canalero llegó en la baja del cuarto episodio ante el lanzador dominicano Emmanuel Reyes, en el Veterans Memorial Stadium.

Números de Eduardo Tait en la temporada 2025 en Ligas Menores

El orgullo del "West" tiene un promedio ofensivo de .249 producto de 93 hits en 373 turnos al bate, 14 cuadrangulares, 64 carreras producidas, 49 anotadas, 23 dobles, 1 triple, 32 bases por bolas y 81 ponches.