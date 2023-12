Roberto Kelly estuvo cerca de llegar a Texas con Bruce Bochy

El ex Grandes Ligas y coach panameño Roberto Kelly , habló en el programa Clase de Cutarrazo sobre su actualidad, salida del cuerpo técnico de los Gigantes de San Francisco y lo cerca que estuvo de llegar a los Rangers de Texas en el 2023.

"Para volver a formar parte de un cuerpo técnico de las Grandes Ligas, tiene que ser algo cerca y cómodo porque si he tenido ofertas anteriormente, pero quisiera algo cerca de casa", dijo Roberto de 59 años.

El panameño también confesó que Bruce Bochy, actual mánager campeón de la MLB con los Rangers de Texas, se acercó a él para consultarle si estaba dirigiendo en México y cual era su disponibilidad.

Kelly y Bochy compartieron grandes momentos en la época dorada de los Gigantes de San Francisco.

"Antes que lo entrevistarán (Bochy), él me llamó y me preguntó sobre mi actualidad, pero las posiciones que me vieran gustado, estaban ocupadas", añadió.

¿Por qué salió de los Gigantes?

"Existió una inconformidad de mi parte, pero no con Bochy. Yo soy de las personas que si no estoy cómodo en una situación por algo, prefiero no estar", señaló Kelly sin entrar en más detalles.

El ex Grandes Ligas canalero después de su salida como coach en Estados Unidos, fue a México para dirigir a los Sultanes de Monterrey.