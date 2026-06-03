Selección de Panamá: Boza será el embajador musical de Panamá durante el Mundial 2026

Boza se alista para ser parte de uno de los capítulos más especiales de su trayectoria artística y de su vínculo con Panamá. Gracias a una alianza con la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), el cantante acompañará a la Selección de Panamá como embajador musical durante el Mundial 2026, convirtiéndose en el único artista panameño que estará junto al equipo a lo largo de esta histórica experiencia.

En este rol, Boza participará en diversos momentos de la agenda del combinado nacional, desde actividades protocolares y encuentros con la afición hasta los partidos y celebraciones relacionadas con la participación de Panamá en la máxima cita del fútbol mundial. Su presencia busca fortalecer el lazo entre la música, la identidad nacional y la pasión que une a miles de panameños alrededor de la selección.

El artista volverá a acompañar a la Marea Roja del 15 al 28 de junio, periodo en el que la Selección de Panamá disputará sus compromisos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026.

Reacciones de Boza

“Para mí esto es un honor enorme. Representar a Panamá desde la música y poder acompañar a la selección en un momento tan importante es algo que llevo con muchísimo orgullo”, expresó Boza. “El fútbol y la música tienen algo en común: unen al país, nos hacen sentir una sola voz y nos recuerdan de dónde venimos. Poder estar ahí, junto a la selección y junto a la gente, es una bendición.”

FUENTE: Sony Music