Selección de béisbol de Panamá mantiene su posición en el Ranking Mundial de la WBSC

La Federación Panameña de Béisbol ( FEDEBEIS ) informó que la Selección de béisbol de Panamá concluirá el año 2025 ubicada en la posición 8 del Ranking Mundial de la World Baseball & Softball Confederation ( WBSC siglas en inglés), tras la última publicación oficial emitida el 12 de noviembre.

En sus redes sociales, la WBSC informó que Panamá tiene un total de 2 mil 899 puntos, tras todos los eventos oficiales concluidos este año y apuntando a mejorar, cuando se juegue el Clásico Mundial 2026 en el mes de marzo.

El líder del Ranking Mundial de la WBSC

El líder sigue siendo Japón, ahora con un gran total de 6 mil 676 puntos, posición que mantiene desde hace ya varias temporadas, seguido de Taiwán (5 mil 112 puntos), Estados Unidos en tercer lugar (4 mil 283), Korea (4 mil 192), Venezuela (3 mil 612), México (3 mil 605) y Puerto Rico (3 mil 536).

Después de Panamá, viene Cuba en la posición 9, con un gran total de (2 mil 858 puntos), Países Bajos (2 mil 690), Australia (2, 591) y Dominicana en la casilla 12 con un total de (2 mil 254).

FUENTE: FEDEBEIS