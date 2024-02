Serie del Caribe 2024: Ángel Padrón hizo historia con un no hitter

Casi 72 años y 62 ediciones después de que el derecho estadounidense Tommy Fine lanzara un no hit no run para los Rojos del Habana ante el Cervecería Caracas el 21 de febrero de 1952 en Ciudad de Panamá y se convirtiera en el primer y hasta ahora único lanzador en completar una joya de ese tipo en la historia de la Serie del Caribe, el venezolano Ángel Padrón de los Tiburones de La Guaira completó un juego sin hit ni carreras ante Nicaragua la noche del miércoles en el loanDeport Park de Miami en la Serie del Caribe 2024 .

Venezuela's Ángel Padrón throws the first no-hitter in the Caribbean Series since 1952! pic.twitter.com/UQdnGXgaxL — MLB (@MLB) February 8, 2024

“Yo quería llorar, de verdad no tenía palabras, no tengo palabras todavía para describir lo que pasó. Pero bueno, cuando se hizo el out me lo creí y me dije, ‘Wow, soy historia’. Gracias a Dios lo hice”, comentó Padrón tras el encuentro al describir lo que sintió al completarse el out 27.