Serie del Caribe 2026: Rumores sobre Panamá como sede

Enrique Rojas de ESPN, ha puesto sobre la mesa el nombre de Panamá como sede de la Serie del Caribe 2026 ante cualquier giro que pueda ocurrir con la opción número uno que sería Venezuela.

"Lunes 1 de diciembre será fecha clave para conocer futuro inmediato de próxima Serie del Caribe, programada (hasta ahora) para celebrarse en Caracas, Venezuela, en febrero. En la mesa: Ratificarla en Caracas o moverla a ¿Ciudad Panamá? Amanecerá y veremos", escribió en su cuenta de "X" el comunicador de ESPN.

A inicios de este mes PROBEIS aceptó la invitación del comité organizador para participar del evento en el 2026 en Caracas.

Para PROBEIS esta sería la séptima participación en series del caribe desde que regresó en 2019, cuando Panamá fue anfitrión y ganó el certamen con los Toros de Herrera.

La última participación de Panamá fue en 2024, en el estadio de los Marlins de Miami, donde ocupó el tercer lugar con los Federales de Chiriquí, dirigidos por José Mayorga.