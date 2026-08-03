Serie del Caribe Kids 2026: Calendario oficial de la ronda regular con la presencia de Panamá

Repasa el calendario oficial de la ronda regular de la Serie del Caribe Kids 2026, donde Panamá estará representada por los Federales de Chiriquí.
Calendario de la Serie del Caribe Kids 2026
Lunes 10 de agosto
- Panamá vs Republica Dominicana a las 12:00 P.M.
- México Rojo vs Venezuela a la 5:00P.M.
- Puerto Rico vs México Verde a las 9:00 P.M.
Martes 11 de agosto
- Venezuela vs Panamá a las 12:00 P.M.
- República Dominicana vs México Verde a las 5:00 P.M.
- Puerto Rico vs México Rojo a las 9:00 P.M.
Miércoles 12 de agosto
- República Dominicana vs Venezuela a las 12:00 P.M.
- Panamá vs Puerto Rico a las 5:00 P.M.
- México Verde vs México Rojo a las 9:00 P.M.
Jueves 13 de agosto
- República Dominicana vs Puerto Rico a las 12:00 P.M.
- Venezuela vs México Verde a las 5:00 P.M.
- Panamá vs México Rojo a las 9:00 P.M.
Viernes 14 de agosto
- Venezuela vs Puerto Rico a las 12:00 P.M.
- México Rojo vs República Dominicana a las 5:00 P.M.
- México Verde vs Panamá a las 9:00 P.M.