FC Barcelona: Hansi Flick espera resolver con Deco la situación del "9"

El entrenador del FC Barcelona , Hansi Flick, ha afirmado este lunes que, tras el adiós de Robert Lewandowski y la posible salida de Ferran Torres al PSG, el club es consciente de que tiene que "hacer algo" para asegurarse la presencia de al menos un '9' en la plantilla.

"Hay que esperar. Tengo confianza total en Deco y sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferran. Veremos lo que haremos", ha declarado Flick a los medios que desplazados a Saint George's Park después del partidillo de entrenamiento que organizó entre la plantilla azulgrana.

Y es que el amistoso ante el Preston North End, previsto para este lunes, no se ha podido celebrar ante la plaga de jugadores lesionados del conjunto británico.

Opciones internas en el FC Barcelona

El preparador alemán, en cualquier caso, ha deslizado algunas posibilidades si el delantero centro finalmente no llega: "Lamine ha jugado un par de partidos con nosotros ahí. Es un jugador fantástico, de clase mundial, y se puede adaptar. Nuestro idea es que juegue de '7', pero veremos. Y Gordon y Adeyemi también pueden jugar de '9' y en las dos bandas. Tenemos muchas opciones".

Sobre el tercer fichaje de este verano, el también extremo Jesse Bisiwu, ha dicho que aunque no lo conoce bien, porque "acaba de llegar", pero que "ya se puede ver que es un jugador con talento y velocidad" y que el plan es, que entrene con en primer equipo, aunque tendrá ficha del filial.

Por otro lado, Flick no considera prioritario fichar a un centrocampista para cubrir la lesión de larga duración de Frenkie de Jong: "De momento, creo que tenemos muchos centrocampista. Veremos qué pasa en las próximas semanas".

El Barcelona abandonará esta tarde Inglaterra tras una estadía de ocho días que el técnico del conjunto azulgrana ha valorado muy positivamente. "Es uno de los mejores 'stage' que he hecho nunca", ha destacado.

FUENTE: EFE