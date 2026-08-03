William Zepeda conquistó título mundial CMB con actuación brillante ante Lamont Roach Jr

El púgil mexicano William Zepeda se corono campeón mundial CMB de la categoría de peso ligero, en una actuación de gran calibre ante el estadounidense Lamont Roach Jr, el fin de semana en el Virgin Hotels de la ciudad de Las Vegas.

Zepeda, de 30 años de edad se reivindicó y de que manera, mostrando una presión y un ritmo incansable para aumentar su marca de 34-1, 27 KOs en velada del fin de semana.

El apodado como "Camarón" se lució en el ring, con mejoras notables y un potente volumen de golpes a través de los 12 asaltos, ante un Roach Jr, un rival que llegaba con 2 empates consecutivos, pero ante rivales de calibre, como Gervonta Davis y "Pitbull" Cruz, pero en esta ocasión no pudo hacer nada ante el mexicano.

Absolutely no letting up for William Zepeda in last nights performance #TheFight | #RoachZepeda pic.twitter.com/cuZpejrmcM — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 3, 2026

El explosivo zurdo dominó las acciones de principio a fin, conectando a la cabeza y al cuerpo de su rival, en una actuación con alrededor de 884 golpes lanzados.

Al final del combate los jueces Tim Cheatham (117-111), Erik Cheek (117-111) y David Sutherland (118-110) puntuaron al menos nueve asaltos a favor de "Camarón" Zepeda, para así hacerse con el cinturón verde y oro de las 135 libras, cetro que se encontraba vacante.

El regreso de un campeón, William Zepeda

“Contra Shakur, fue una prueba que no pude superar. ¿Pero saben qué? Fue una lección de humildad. Pero nos tomamos nuestro tiempo, volvimos más fuertes, trabajamos en nuestras debilidades y regresamos, y ahora somos campeones”, mencionó Zepeda tras el combate.