Xavi Hernández es anunciado como nuevo técnico de Países Bajos

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha sido elegido por Países Bajos para ocupar el puesto de seleccionador, cargo que estaba vacante desde la renuncia de Ronald Koeman tras la eliminación de la selección en el Mundial 2026.
La confianza en Xavi
"Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!", publicó además el organismo en redes sociales para hacer oficial la contratación.
Coincide que Xavi ya sustituyó a Koeman cuando se puso al frente del banquillo del Barcelona, en octubre de 2021.
FUENTE: EFE