Real Madrid vence al Deportivo de la Coruña en otra edición del Trofeo Teresa Herrera

Gracias a un gol del hispano marroquí Brahim Díaz , el conjunto del Real Madrid superó 1-0 al Real Club Deportivo de La Coruña en un compromiso amistoso disputado por la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera en el Riazor.

Los merengues logran conquistar este trofeo por décima vez en su historia . El conjunto madridista se proclamó campeón en 1949, 1953, 1966, 1976, 1978, 1979, 1980, 1994 y 2013 , año de su última participación.

El Real Madrid en pretemporada

Será el tercer encuentro del Real Madrid en esta pretemporada, donde el equipo aún no conoce la derrota. En su primer compromiso, igualaron 2-2 ante la Fiorentina, mientras que posteriormente superaron 1-2 al Ferencvaros.

Después de este partido, los blancos cerrarán su preparación con un último amistoso el domingo 16 de agosto frente al Schalke 04. Su debut en LaLiga está programado para el sábado 22 de agosto, cuando visitarán al Espanyol.