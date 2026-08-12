Jorge Gutiérrez emula a Luis Tejada y Alberto Quintero fichando por Universitario

El Club Universitario de Deportes anunció la incorporación del lateral izquierdo panameño Jorge Gutiérrez , internacional con la selección de Panamá y mundialista en el Mundial 2026 .

El defensor fue convocado por Thomas Christiansen para el torneo celebrado en Canadá, México y Estados Unidos, después de disputar cinco partidos durante las Eliminatorias de Concacaf. También participó en la Copa Oro 2025 y en la Liga de Naciones de Concacaf .

Tercer panameño en Universitario

Con su llegada, Gutiérrez se convierte en el tercer futbolista panameño en defender los colores de Universitario, siguiendo los pasos de dos figuras muy recordadas por la afición crema: Luis Tejada y Alberto Quintero.

El nuevo refuerzo universitario ya conoce el Estadio Monumental U Marathon, pues estuvo presente en este escenario durante la participación de Panamá en la Noche Crema 2025.

La trayectoria internacional del lateral comenzó después de consolidarse en Tauro FC, club con el que conquistó cuatro títulos del fútbol panameño. En 2022 emprendió una nueva etapa al fichar por Deportivo La Guaira, de Venezuela, donde superó los 80 partidos en todas las competiciones durante sus primeras temporadas.

En 2025, el panameño tuvo además una destacada producción ofensiva. Con La Guaira disputó 35 encuentros, aportó nueve asistencias, la mejor cifra de su carrera en este apartado, y marcó dos goles.